GMAİL ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü. Google’ın Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Play ve YouTube dahil olmak üzere birçok hizmetlerinde kesinti yaşandı.

Kullanıcılar, e-posta gönderip alamamaktan, dosya yükleyememekten ve uygulama mağazasına erişememekten şikayetçi oldu. Kesintinin etkisi, bireysel kullanıcılardan işletmelere ve eğitim kurumlarına kadar geniş bir kitleyi etkiledi.

Özellikle Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Gürcistan gibi ülkelerde kullanıcılar, e-posta gönderip alamama, video oynatma, harita verilerine erişim ve arama motoru kullanımı gibi sorunlar bildirdi.