Goias - Criciuma maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Goias, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Criciuma takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 02:30. Goias 18 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Criciuma 13 puanda ve 18. sırada. Goias, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Criciuma son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 122 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Goias kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 2.90, Criciuma sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Goias önceki hafta Internacional mücadelesinde 0-2 yenildi.

Criciuma, Ceara karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Goias, evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 11 gol yedi.

Criciuma, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Criciuma, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.