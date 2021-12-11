Yayınladığı "Bir Dokun Bin Aşk İşit" ve "Bi T-Shirt Bi Kot" şarkıları ile bu albümü öncesi müzikseverleri oldukça heyecanlandıran Gökcan Sanlıman, "Gece Yarısı Benim Adım" ismini verdiği yepyeni şarkısı ile "Loş Bir Sokakta" albümünün tamamını dinleyenlerin beğenisine sunuyor.

Tema olarak kendi yaşanmış hikayelerini dinleyenlerine aktaran Sanlıman, sekiz şarkıdan oluşan "Loş Bir Sokakta" albümünün tamamında söz ve müziklere imzasını atıyor.