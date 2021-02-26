AA

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada açıklarında bir teknenin battığının haber alınması üzerine ekiplerin bölgeye hareket ettiğini söyledi.

Bir vatandaşa ait olduğu belirlenen teknede 5 kişinin bulunduğunu tespit ettiklerini anlatan Aktaş, "Teknedeki 2 kişi ilk etapta kurtarılmıştı. Ekipler bir kişiye daha ulaştı. Botla limana getiriliyor. Diğer 2 kişi aranıyor." ifadesini kullandı.

Aktaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde, jandarmanın da karadan arama faaliyetlerini devam ettirdiğini, teknenin batış nedeninin şu an için belli olmadığını kaydetti.