Bu sezon Vodafone Park'taki ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 2-0'ın rövanşında 6-0 mağlup ederek toplamda 8-0'lık skorla UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi. Siyah-beyazlıların 3. ön eleme turundaki rakibi ise Avusturya ekibi LASK Linz oldu. Seyircisi önünde son maçını 74 gün önce oynayan Beşiktaş'ta diğer bir geri dönüş Gökhan Töre'den geldi. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu uzun bir aranın ardından maça sonradan dahil oldu ve asist yaptı.

Maçın 62. dakikası oynanırken Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Gökhan Töre, 79. dakikada asist yaptı. Vagner Love, pasını sağ kanattan ceza sahası içerisine hareketlenen Gökhan Töre'ye verdi. Gökhan Töre de hiç bekletmeden pasını ön direkte bulunan Cyle Larin'e çıkardı. Cyle Larin, düzgün bir vuruşla kendisinin üçüncü, Beşiktaş'ın beşinci golünü kaydetti ve hat-trick yaptı. Beşinci golün asisti ise Gökhan Töre'den geldi. Opta'ya göre Gökhan Töre, Beşiktaş formasıyla 819 gün sonra ilk kez bir resmi maçta asist yaptı. Milli futbolcu son olarak Mayıs 2016'da Osmanlıspor karşısında asist yapmıştı. Gökhan Töre böylece 2 yıl 2 ay 28 gün sonra skora katkı sağladı.

Gökhan Töre, taraftarın kendisine gösterdiği büyük ilgiyi karşılıksız bırakmadı ve maçtan sonra 3'lü çektirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ