Gökhan Türkmen Zorlu PSM sahnesinde

Türkçe pop ve alternatif müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, 15 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Güçlü vokali, duygusal şarkı sözleri ve yenilikçi müzikal yaklaşımıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden sanatçı, bu özel gecede unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

"Korkak", "Çatı Katı", "Deli" ve "Büyük İnsan" gibi hit parçalarıyla müzik listelerinde uzun süre yer alan Türkmen, sahne enerjisi ve kendine özgü tarzıyla dinleyicilerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Farklı müzikal türleri ustalıkla harmanlayan sanatçı, sevilen şarkılarının yanı sıra son projelerinden de seçkiler sunmak üzere hayranlarını 15 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne müzikal bir deneyime davet ediyor.