Göksel Gümüşdağ: Başakşehir’in DNA’sında hep Avrupa var

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BAŞAKŞEHİR HEP YAPILMAYANI YAPMAYI SEVİYOR"

İngiliz ekibi Manchester City ile yaptıkları iş birliği anlaşmasına ilişkin de konuşan Başkan Gümüşdağ, "Başakşehir hep yapılmayanı yapmayı seviyor. Manchester City kulübüyle 3.5 yıllık iş birliği anlaşması yaptık. City grubunun içinde 12 tane kulüp var. Bunların içinde istifade edeceğimiz oyuncu ağımız olacaktır. Çağdaş hoca, bu havuzdaki tüm hocalarla beraber değerlendirme yapacaktır. Bizden de oyuncu gidebilir onlardan da bize oyuncu gelebilir. Sezon başında bunların hepsini göreceğiz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN İLK 4'TÜR"

Hedeflerinin her zaman ligi ilk 4’te bitirip, Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Başakşehir hep ilk 4’ün içinde olmalı. Bu işler de hep sürdürülebilir olmalı, hep oyuncu satabilmeli. Aradan sıyrılıp geçmişte şampiyon olduğu gibi bunu da yapabilme şansı her zaman var. Biz hep planlı, programlıyız. 6-7 hafta önceden önümüzdeki sezonun planlamasına başlamıştık. Hedefimiz her zaman ilk 4’tür. Bu ilk 4’ün içinde de her şey olabilir" şeklinde konuştu.