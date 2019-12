Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu konuda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı olarak, harcama limitinin yeniden yüzde 30'a inmesi için ilk imzayı atmaya hazır olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

"İLK İMZAYI ATMAYA HAZIRIM"

"Başta Sayın Federasyon Başkanı Nihat Özdemir'e ve yönetim kuruluna şöyle bir önerim var, madem kulüplerin finansal fair play konusunda geçmişte konuşulan taleplerinin, bugün tam tersi düşünülüyor ve değerlendiriliyor, o zaman kulüplerin çoğunluğunun imzasıyla, yüzde 40'a çıkarılan oranın yönetim kurulu kararı ile iptali ve yeniden bir yönetim kurulu kararı alınıp, tekrar sapma oranının yüzde 30'a düşürülmesi yönünde karar alınması doğru olacaktır. Bu konuda da kulüplerin çoğunluğunun imzası alındığı takdirde, bunun yeniden yüzde 30'a indirilmesi isabet olur. TFF üzerinden de şu kulüpler adına yapıldı, şunun için yapıldı kirli haberleri de kaybolmuş olur. Ben Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı olarak yüzde 40'ın yüzde yeniden 30'a indirilmesi için ilk imzayı atmaya hazırım."

"TAVİZ VERMEMELİYİZ"

Yapılan değişiklikle ilgili olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir'e haksızlık yapıldığının altını çizen Gümüşdağ, şu ifadeleri kullandı: "Bazı kulüpler bu konuda farklı görüşler beyan etti ama çok iyi hatırlıyorum 29 Ağustos'ta Kulüpler Birliği Vakfı'nın Genel Kurulu'nu Riva'da yapmıştık. Bu toplantıda, oradaki kulüplerin bir kısmı hatta çoğunluğu diyebilirim, bu geçiş sürecinde, ilk yılda, bu yüzde 30'un yüzde 40'a çıkarılması, hatta yüzde 50'ye bile çıkarılmasını dillendirenler oldu. Dolayısıyla bu kulüplerin isteği doğrultusunda TFF böyle bir talebi hayata geçirdi. Burada haksızlık etmek çok doğru değil. Aynı zamanda, yayın ihalesi gelirinde bu talimattan sonra yüzde 13'lük bir düşüş oldu. O talimatlardan federasyon başkanı da asla taviz vermedi, vermemeli, vermiyor. Bizler de kulüpler olarak asla taviz vermemeliyiz. Bugüne kadar finansal fair play talimatlarından taviz verdiğimiz için Türk futbolunun malum durumu ortada. Bu karar böyle geçirildi ama tabii bu biraz iyi anlatılamadı ya da kamuoyunda iyi anlaşılamadı. Sanki futbol federasyonu bu çıkan talimattan bir taviz veriyormuş algısı oluştu."

"TFF'NİN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHEM YOK"

Fair play talimatlarına uyulmasının kulüplerin geleceği için büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Gümüşdağ, şu sözlere yer verdi: "Baktığınızda sadece buradaki yüzde 10, kulüplerin sorunlarını çözmüyor ki. Finansal fair play talimatında ne gerekiyorsa bunu yerine getirmek zorundayız. Bunu yerine getiremeyen kulüpler, bunun karşısındaki süreçlerle karşı karşıya kalacaklar. Belki transfer yapmayacağız, belki mevcut transferi boşaltmadan transferi yapamayacağız. Burada madem bir milat yaptık, bu milatın arkasında dimdik durmaya hazırız. Buna TFF Başkanı öncülük ediyor, Bankalar Birliği işin içinde, bizler de bir mali disipline katılmamız gerekli. Ama burada yapılan değişiklik sanki kulüpleri rahatlattı, şu kulüp gitti, bu kulüp geldi, bu tamamen bir algı, doğru değil. TFF Başkanının iyi niyetinden bir şüphem yok. 29 Ağustos'ta yaptığımız genel kurulu dün gibi hatırlıyorum, orada yapılan genel değerlendirmeler neticesinde burada bir TFF'de böyle bir karar alındı. Kulüpler Birliği Vakfı olarak da Mehmet Bey de bu karara katıldığı için o zaman görüştüler ve talimat değişikliği yapıldı. Ama ben madem kulüplerin çoğunluğunun böyle bir mutabakatı var, biz de Başakşehir Futbol Kulübü olarak, ben de başkanı olarak ilk imzayı atmaya hazırım."

"BU PLANLAMA İLE GİDERSEK..."

"18 kulüp demiyorum, çoğunluğun imzasıyla TFF aldığı bu talimat değişikliği yönetim kurulu kararının iptalini ve yine sınır aşımı yüzde 30'u geçmemek şartını yenilemesini destekliyorum. Çünkü bu dönemde UEFA'ya gider gibi her kulüp gidip bütçesini-bilançosunu açıyor ve anlatıyor" sözlerini kullanan Göksel Gümüşdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tamamen disipline olmuş bir durum var. Bugün itibarıyla söylüyorum ilk imzayı atmaya hazırım, hemen yarın öbür gün TFF Yönetim kurulu toplanır bu kararı alır. Biz de Kulüpler Birliği Vakfı'ndan imzayı atmaya hazırız. Çoğunluğun imzası varsa, hemen bu kararın aynı şekilde eskiye dönmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Zaten şu an çoğunluk var gibi gözüküyor, 9'un bir fazlası yeterli. 13-14 kulüp imza atmaya hazır ama ben ilk imzayı atmaya hazırım. Görüyorum ki kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuyorlar. Gerçekten bu mali disiplin konusunda Nihat Bey'i çok iştahlı ve istekli buluyorum. Bizler de öyleyiz, öyle olmalıyız. Çünkü kulüplerin durumu gerçekten oldukça sıkıntılı, içler açısı. O yüzden bir an evvel bu mali disiplini bir an önce uygulamamız gerek. Bu geçiş süresinde bile çok disiplinli bir ekip var. O ekiple bizim profesyonellerin hepsi çalışma halinde. İnanıyorum ki bu ciddiyet, bu planlama ile giderse ülke futbolu çok daha iyi bir noktaya gelir."