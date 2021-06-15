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Gölderesi Şelalesi, hayran bırakıyor

Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki Gölderesi Şelalesi, doyumsuz manzarasıyla hayran bırakıyor. Meydan Köyü Muhtarı Sefer Demir, "Pandemi döneminde nefes alabilecekleri bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz" dedi

Gölderesi Şelalesi, hayran bırakıyor
DHA

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine 22 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulunan Gölderesi Şelalesi son zamanlarda doğaseverlerin dikkatini çekiyor.

DHA'nın haberine göre Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Armutçuoğlu Dağları´ndan doğan su, 15 kilometre ilerleyerek, Gölderesi Şelalesi´ne ulaşıyor.

Suyun zamanla doğal olarak oluşturduğu 3 basamaklı kayadan aşağıya, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen şelale, muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Bölgede, 15 kilometrelik dere boyunca irili ufaklı 3 şelale bulunuyor.

Gölderesi Şelalesi´ni cennetten bir köşe olarak nitelendiren Meydan Köyü Muhtarı Sefer Demir, "Gölderesi Şelalesi çok güzel bir yer. Küre Dağları Milli Parkı'ndan gelen sular 15 kilometre ilerleyerek buraya kadar ulaşmaktadır. Burada da kayalardan 3 basamakla birlikte 10 metre yükseklikten altında oluşan göle düşmektedir. Son zamanlarda şelaleye ziyaretçi sayısı oldukça arttı. Buranın yolunun biraz daha iyileştirilmesini istiyoruz. Eğer yol konusunda bir güzellik olursa, buraya daha çok insanının ulaşacağını söyleyebiliriz. Bu haliyle bile yoğun kalabalık yaşanan şelalemize bu pandemi döneminde nefes alabilecekleri bir yer olarak belirtmek isteriz. Herkesi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

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