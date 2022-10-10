Gölköy Barajı'ndaki balık ölümlerine soruşturma

Bolu Gölköy Barajı'nda 4 Ekim'de görülmeye başlanan balık ölümleriyle ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.
Balık ölümlerinin sürdüğü Gölköy Barajı'nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce başlatılan incelemeler devam ediyor.
ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA
Ekiplerce 4 Ekim'de sudan ve ölen balıklardan alınan numunelerin sonuçları beklenirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatıldı.
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, kıyıya vuran ölü balıkların alınmaması, kıyıda yüzen baygın haldeki balıkların avlanıp tüketilmemesi uyarısında bulunuyor.
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