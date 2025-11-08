Habertürk
        Gonca Vuslateri İzmir Kısa Film Festivali'nde jüri koltuğunda - Magazin haberleri

        Gonca Vuslateri İzmir Kısa Film Festivali'nde jüri koltuğunda

        Gonca Vuslateri, İzmir Kısa Film Festivali'nde jüri üyesi olarak genç sinemacılara deneyimlerini aktardı

        Giriş: 08.11.2025 - 18:56 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:56
        İzmir Kısa Film Festivali'nde jüri koltuğunda
        Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bu yıl 26'ncı İzmir Kısa Film Festivalinin jürisinde yer aldı.

        Vuslateri, yönetmen Selman Nacar ve görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile birlikte festivalin en iddialı kısa filmlerini değerlendirdi.

        Öte yandan Vuslateri, genç sinemacılarla da sektör deneyimlerini paylaşarak ilham verdi.

        #Gonca Vuslateri
        #İzmir Kısa Film Festivali
