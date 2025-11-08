Gonca Vuslateri İzmir Kısa Film Festivali'nde jüri koltuğunda
Gonca Vuslateri, İzmir Kısa Film Festivali'nde jüri üyesi olarak genç sinemacılara deneyimlerini aktardı
Giriş: 08.11.2025 - 18:56 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:56
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bu yıl 26'ncı İzmir Kısa Film Festivalinin jürisinde yer aldı.
Vuslateri, yönetmen Selman Nacar ve görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile birlikte festivalin en iddialı kısa filmlerini değerlendirdi.
Öte yandan Vuslateri, genç sinemacılarla da sektör deneyimlerini paylaşarak ilham verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ