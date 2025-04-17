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        "Gönül Elçileri projesi dünyaya örnek oldu"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla Mjid, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 19:17
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        "Gönül Elçileri projesi dünyaya örnek oldu"
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        Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Emine Erdoğan, Najat Maalla Mjid, Babatunde Ahonsi ve Paolo Marchi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Konukevinde görüştü.Görüşmede Mjid, Emine Erdoğanın himayelerinde yürütülen ve Koruyucu Aile Hizmet Modelinin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesinin dünyaya örnek olduğunu ve çocukları aile ortamına kavuşturacak bu sistemin çok önemli olduğunu ifade etti.

        Paolo Marchi ise Emine Erdoğanın Türkiyede ve küresel ölçekte önemli bir liderlik gücünün olduğunu belirterek, kendisinin yaptığı öncülüğün çocukların korunması konusunda önemini vurguladı.Görüşmede ayrıca yürütülen faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, işbirliği imkanları değerlendirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da görüşmede yer aldı.

        Emine Erdoğan, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Najat Maalla Mjid, BM Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Ankarada bir araya geldik. Çocuklara yönelik her türlü şiddettin önlenmesine dair uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, koruyucu mekanizmaların daha etkin hale getirilmesi konularını ele aldık. Gönül Elçileri projemizle birlikte koruyucu ailelik sisteminin dünyada yaygınlaştırılması için ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik. Çocukların devlet koruması altında sağlıklı ve güvende yetişmelerinin ötesinde onları aile ortamına kavuşturacak bir sistemin her ülkede inşa edilmiş olmasının gerekliliği noktasında hemfikiriz. Ayrıca Gazzede yaşanan trajedi ve çocukların korunması için atılabilecek somut adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Çocukların sesi olmak, onların huzurlu ve umut dolu bir geleceğe ulaşmasını sağlamak hepimizin ortak görevi. Bu yolda kurulan her iş birliğini çok kıymetli buluyor, dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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