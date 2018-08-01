Apple’ın iPhone X modeliyle başlayan çentik furyası aldı başını gidiyor. Şu ana kadar bu modaya ayak uyduran bir model tanıtımı yapmayan Google, çentikli ya da çentiksiz modern ekranların işlevselliğini arttırmak için bir takım kurallar belirledi. Eğer telefon üreticileri Android P’nin desteğini istiyorsa bu kurallara uymak zorunda kalacak.

Şirketin açıklamasına göre telefon üreticileri, çentikleri sadece ekranın üstüne veya altına yerleştirebilecek. Ayrıca bir kenarda sadece tek bir çentik olabilecek. Toplamda ise ekranın üstünde ve altında birer tane olmak üzere bir telefonun maksimum iki adet çentiği var olabilecek. Şimdiye kadar ekranlarında iki adet çentiği olan akıllı telefonlarla pek karşılaşmadık ancak bu üretilmeyecği anlamına gelmiyor. Google, Anroid P uygulamalarının tüm akıllı telefon ekranlarına uyum sağlayabilmesi ve kullanıcıların madur olmaması adına şimdiden önlemlerini alıyor.

Google’a göre şimdiye kadar 11 farklı firmadan 15 Android destekli cihaz , çentikli ekrana sahip. Bu cihazlar arasında OnePlus 6, Huawei P20 Pro ve LG G7 gibi güçlü modeller var. Bu yılın sonuna kadar bu akıllı telefonlar arasına birçok yeni model daha eklenecek.

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