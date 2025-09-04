Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Google çöktü mü 4 Eylül 2025? Google neden arama yapılmıyor, çöktü mü, ne oldu, neden giriş yapılmıyor, düzeldi mi, sorun ne, açıklama yapıldı mı?

        Google çöktü! Google neden çöktü, açıklama yapıldı mı, son durum nedir?

        Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül Perşembe günü kullanıcılar Google üzerinden arama yapamadığını bildirdi. Milyonlarca kişinin etkilendiği erişim sıkıntısına kullanıcılar tepki gösterirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz." Peki, son durum nedir, Google düzeldi mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:53
        1

        Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül 2025 tarihinde Google'a kullanıcılar tarafından erişilemediği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, sadece Google arama motoru değil, Google'a bağlı olarak çalışan diğer uygulamaların da kullanılamadığı bildirildi. Google'a tepkiler çığ gibi büyürken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, Google çöktü mü, ne oldu, şirketten bir açıklama yapıldı mı?

        2

        GOOGLE ÇÖKTÜ!

        Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! Türkiye genelinde kullanıcılar Google'a giriş yapamadığını belirtiyor.

        3

        ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı açıklamada Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşandığını ifade ederken şu ifadeleri kullandı:

        "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız."

        4

        GOOGLE'A BAĞLI DİĞER SERVİSLER DE ÇÖKTÜ

        Google'ın çökmesiyle; analytics, Youtube, gmail, takvim, harita uygulamaları da kullanılmıyor.

        5

        GOOGLE'DAN KULLANICILARA TAVSİYE

        Google, kesintinin çözümü için çalışmalara devam ederken, kullanıcılara tarayıcı önbelleğini temizleme, farklı bir tarayıcı kullanma veya mobil veri yerine Wi-Fi bağlantısı deneme gibi geçici çözümler önerdi. Ayrıca, kullanıcıların önemli dosyalarını yerel bir sürücüye yedeklemeleri ve alternatif e-posta veya bulut servislerini değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Kesintinin ne kadar süreceği belirsizliğini korurken, Google’ın geçmişte benzer sorunları birkaç saat içinde çözdüğü biliniyor.

        6

        KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERİYOR

        Kesinti, Türkiye saatiyle sabah saatlerinde başladı ve kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Downdetector’a göre, dünya genelinde binlerce kullanıcı Gmail ve Google Drive’a erişimde sorun yaşadığını bildirdi. Özellikle iş süreçleri ve eğitim faaliyetleri için Google hizmetlerine bağımlı olan kullanıcılar, kesintiden ciddi şekilde etkilendi. Sosyal medyada, kullanıcılar hayal kırıklıklarını ve alternatif çözümler arayışlarını paylaşırken, bazıları mizahi paylaşımlarla durumu hafifletmeye çalıştı.

        7

        UZAKTAN ÇALIŞMA VE EĞİTİM ALANLARI ÇOK ETKİLENDİ

        Google hizmetlerinin kesintisi, özellikle uzaktan çalışma ve eğitimde büyük aksamalara yol açtı. Google Meet ve Google Classroom gibi platformlara erişemeyen kullanıcılar, toplantı ve derslerini ertelemek zorunda kaldı. İşletmeler, Google Drive’daki dosyalara erişim sağlayamayınca iş akışlarında kesintiler yaşadı. Uzmanlar, bu tür kesintilerin, büyük teknoloji şirketlerinin altyapısına olan bağımlılığın risklerini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor.

