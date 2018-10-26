Google’ın çatı kuruluşu Alphabet, 2018 yılına ait 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirketin Temmuz-Ağustos-Eylül dönemindeki toplam gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 27.8 milyar dolardan 33.7 milyar dolara çıktı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu gelir rakamı, Google tarihinin en yüksek çeyrek geliri olarak kayıtlara geçti. Google, bu gelirlerinin yüzde 86’lık kısmını oluşturan 28.9 milyar dolarını reklamlardan elde etti.
Geçen yılın 3. çeyreğinde 6.7 milyar dolar olan şirketin net kârı da, bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 37’lik artışla 9.2 milyar dolara yükseldi.
GÜNLÜK KÂRI 102 MİLYON DOLAR
2018’in ilk 9 ayı itibariyle ise Google’ın gelirleri yüzde 24 artışla 97.5 milyar dolara, net kârı ise yüzde 39’luk artışla 21.8 milyar dolara ulaştı.
Açıklanan çeyrek sonuçları dikkate alındığında Google’ın günlük geliri 375 milyon dolar, günlük kârı ise 102 milyon dolar oldu. Bu rakamlar 2017 yılında ise sırasıyla 308 milyon dolar ve 75 milyon dolar seviyesindeydi.
YATIRIMCISI MEMNUN DEĞİL
30 Eylül itibariyle kasasında 13.4 milyar dolarlık nakit varlığı bulunan şirketin gelir büyümesi Wall Street analistlerinin beklentilerin altında kalınca, ABD borsalarında işlem gören Alphabet hisseleri, kapanış sonrası işlemlerde yüzde 4 değer kaybetti.
Alphabet’in yöneticileri analistlere yaptığı sunumda, Avrupa ve ABD’de devam etmekte olan kullanıcı gizliliğiyle ilgili düzenleyici kurumların incelemelerine değinmezken; küresel ekonomik koşullara ilişkin iyimserliklerini ifade etmekle yetindi.
Google’ın finanstan sorumlu üst yöneticisi (CFO) Ruth Porat, 3. çeyrekte şirketin reklam gelirlerinin mobil arama ve YouTube’un katkısıyla büyüdüğüne dikkat çekti. Porat, internet kullanıcılarının Google arama motorunu masaüstü yerine mobilden kullanmaya yöneldikçe, trafik kazanma maliyetlerinin de arttığının altını çizdi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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