Google’ın çatı şirketi Alphabet , 2018’e ait 4. çeyrek ve yıllık finansal sonuçlarını duyurdu. 2017 yılında toplam 111 milyar dolar olan Google’ın gelirleri 2018’de yüzde 23 artışla 137 milyar dolara çıktı.

Geçen yıl günlük ortalama geliri 375 milyon dolara (yaklaşık 2 milyar TL) yükselen Google’ın 2018 yılındaki toplam net kârı ise 30.7 milyar dolara ulaştı. 2017 yılında 12.7 milyar dolar olan şirketin net kârı 2018’de yüzde 141 arttı.

Geçen yıl günde ortalama 84 milyon dolar net kârı cebine koyan Google’a 2018’de Avrupa Komisyonu tarafından kesilen cezaların toplamı ise 2.7 milyar dolardan 5 milyar dolara çıktı.

2018'in son çeyreğinde toplam 39.3 milyar dolar gelir elde eden şirket, bu gelirlerinin yüzde 83'ünü oluşturan 32.6 milyar doları Google reklamlarından kazandı.

ÇALIŞAN SAYISI 100 BİNE DAYANDI

Şirketin 31 Aralık 2018 itibariyle kasasındaki nakit varlığı da 10.7 milyar dolardan 16.7 milyar dolara yükseldi. 2017 yılı sonunda 80 bin 110 olan Google’ın toplam çalışan sayısı da geçen yıl 18 bin 661 artışla 98 bin 771’e ulaştı.