Anlamlı günler ve önemli yıl dönümlerinde yaptığı Doodle'lerle kullanıcılarına sürprizler yapan Google'nin, 12 Nisan 2019'da yani bugün için hazırladığı Doodle, büyük merak konusu oldu.

Google, Bauhaus Akımı'nın 100. yılı nedeniyle Doodle hazırlarken milyonlarca kullanıcı Bauhaus Akımı'nı araştırmaya başladı. Peki Bauhaus Akımı ne demek ve ne anlama geliyor? İşte detaylar...

BAUHAUS NE DEMEK?

Bauhaus 1919 yılından itibaren 20. yüzyıl boyunca sanatın özellikle mimari alanında yeni akımlar yaratmış bir okuldur. Almanya'nın Weimar kentinde kurulduğu zaman dünyanın en seçkin mimarlarını ve sanatçılarını bir araya getiren Bauhaus, bu sayede yalnızca bir eğitim kurumu olmaktan çıkmış yeni bir sanat akımının öncülüğünü yapmıştır. Mimari alanda açılan bir okuldan sanat ekolüne dönüşen Bauhaus, sanatsal üretimin merkezlerinden biri haline gelmiştir.

Bauhaus, sanatın konuşulup tartışıldığı ve yeniden yorumlandığı bir ekol olarak, 21'nci yüzyılı da etkilemiştir. Bauhaus mimaride olduğu kadar endüstriyel tasarım ve şehir planlama gibi konularda yenilikler getirmiş, yeni bir mimari akım yaratarak, sanatın tüm dallarını etkilemiştir.

BAUHAUS AKIMI NEDİR?

Bauhaus Akımı'na göre mimarlık, ressamlık, heykeltıraşlık ve zanaatkârlık iç içe olmalıydı. Bu sanat akımının temelinde sanatsal ve uygulamalı öğretim yatıyordu. Bir önceki yüzyıla damga vuran Sanayi Devrimi'nin en önemli ürünlerinden olan makine, Bauhausçular tarafından önemli eleman olarak görülüyordu.

Bauhaus Akımı öncüleri; sanat ve zanaat konusunda yaşanan ikileme son verme amacında oldukları için endüstri ürünleri tasarımına da önem veriyorlardı. Her öğrenci kendi seçtiği çalışma atölyesine katılıp bitirdikten sonra, mecburi hazırlık kursunu tamamlamak zorundaydı. Böylelikle sanat, zanaat bilgisi, tasarım, endüstri, teknoloji ve uygulama bir araya getirilmişti.

Bauhaus'ta özgünlük yaklaşımı benimsenmişti. Her sanatçıdan stil taklidi veya tekrarı yerine kendi tarzlarını oluşturması bekleniyordu.

Sağlam temeller üzerinde kurulan ve ilkelerinden taviz vermeyerek varlığını devam ettiren Bauhaus Akımı, mimarinin yanında diğer sanat dallarını etkilemeye ve hatta yön vermeye devam ediyor.