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Google, Pentagon’un bulut ihalesinde masadan kalktı

ABD Savunma Bakanlığı’nı bulut bilişime taşıyacak olan JEDI projesi için yapılacak olan ihaleye, Google katılmama kararı aldı. Gerekçe olarak ise “Bu proje bizim kurumsal değerlerimize uymuyor” denildi.

09.10.2018 - 11:40 | Güncelleme:  

Google, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un bulut bilişim ihalesinden çekilme kararı aldı. ABD’li teknoloji devi, JEDI olarak adlandırılan ve ABD’nin savunma altyapısını bulut bilişime taşıyacak olan ortak girişim projesinde yer almayacağını duyurdu. Şirketin bu kararının gerekçesinde ise projenin Google’ın kurumsal değerlerine uygun olmaması gösterildi.

10 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olması beklenen JEDI projesiyle ABD’nin Savunma Bakanlığı’na ait büyük miktarda verinin ticari olarak işletilen bir bulut sistemine geçişi ve bulut üzerinden yönetimi hedefleniyor. 10 yılı kapsayan projede yer almak isteyen şirketler, 12 Ekim'e kadar sözleşme için teklif sunacaklar.

ÇALIŞANLARI PROTESTO ETMİŞTİ
Google’ın bu kritik kararı, Google çalışanlarının orduyla ilgili protestolarının da yaşandığı ve şirketin Pentagon'un yapay zeka destekli drone programı ile olan sözleşmesini yenilememeye karar vermesininin bir ay ardından geldi.

Google’ın yapay zeka teknolojilerinin savaşın bir unsuru olmaması gerektiğinin altını çizen 4 binden fazla Google çalışanı, sözkonusu sözleşmeyle ilgili olan rahatsızlıklarını içeren bir mektubu imzalamış ve kamuoyuyla da paylaşmışlardı. Hatta bu süreçte bazı Google çalışanları da şirketteki görevlerinden istifa etmişti.

ABD’li teknoloji şirketi de Pentagon’un yapay zeka programında yer almama prensibini açıklamasının ardından, bundan sonrası için ne tür yapay zeka projelerinin gerçekleştirileceği ile ilgili ilkelerini de duyurmuştu.

‘ABD’Yİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ AMA…’
Konuyla ilgili açıklama yapan Google sözcüsü, "JEDI sözleşmesi için teklif vermiyoruz çünkü ilk olarak, yapay zeka ilkelerimizle uyumlu olacağından emin olamadık. Buna ek olarak sözleşmede mevcut hükümet sertifikalarımızla kapsam dışında olan kısımlarının bulunduğunu belirledik" dedi.

Google'ın bulut altyapısıyla ABD hükümetini çeşitli şekilllerde desteklemeye devam edeceğini vurgulayan sözcü, şunları söyledi:

“JEDI sözleşmesinin birden fazla satıcıya açık olması durumunda, bu projenin bölümleri için rekabetçi bir çözüm sunacağız. Google Cloud olarak çok bulutlu bir yaklaşımın devlet kurumlarının çıkarına daha uygun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu yöntem hükümetlere doğru iş yükü için doğru bulutları seçmelerine olanak tanıyor." 

 

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