Google Pixel 10 lansmanında yapay zeka vaatleri ünlü şovunun gölgesinde kaldı
Google, 20 Ağustos'taki Pixel 10 lansmanında Tensor G5 işlemciyle güçlendirilmiş Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, Pixel Watch 4 ve Pixel Buds 2a'yı tanıttı. Şirket, görkemli olmasını planladığı tanıtım etkinliğinde, yapay zeka yeniliklerini öne çıkarmayı hedeflerken Jimmy Fallon'ın abartılı sunumu ve ünlü isimlerin katılımıyla gölgede kaldı. Reddit'te "izlenemez" bulunan etkinlik, teknoloji tutkunlarını hayal kırıklığına uğrattı.
Google, düzenlediği Pixel 10 lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını ve yapay zeka özelliklerini tanıttı. ABD'li teknoloji devinin 20 Ağustos’ta New York’ta düzenlenen Made by Google etkinliğinde yeni Pixel 10 serisi, akıllı saat ve kablosuz kulaklıklarını tanıttığı etkinlik, sunucu Jimmy Fallon’ın yapmacık coşkusu ve Stephen Curry, Jonas Brothers gibi ünlülerin katılımıyla teknoloji odaklı bir lansmandan çok bir eğlence şovuna dönüştü. Peki, Google’ın bu stratejisi hedeflediği etkiyi yaratabildi mi, yoksa teknoloji meraklılarını hayal kırıklığına mı uğrattı?
JIMMY FALLON’IN YAPAY COŞKUSU
Etkinliğin sunucusu Jimmy Fallon, gece şovlarındaki neşeli tarzını teknoloji sahnesine taşımaya çalıştı, ancak performansı özellikle sosyal medyada ve teknoloji dünyasının öne çıkan yayınları tarafından samimiyetsiz bulundu. Fallon’ın “IP68! IP68!” diye bağırması ve 2018’den beri Pixel telefonlarda kullanılan su geçirmezlik özelliğini yeni bir yenilik gibi sunması izleyicilerde gülünç bir etki yarattı. “Bu, teknoloji tutkunları için Taylor Swift albüm duyurusu gibi!” benzetmesi ise teknoloji meraklılarını küçümsediği gerekçesiyle eleştirildi.
ÜNLÜLERİN GÖLGESİNDE TEKNOLOJİ SUNUMU
Google, etkinliği renklendirmek için Stephen Curry, Jonas Brothers ve podcaster Alex Cooper gibi isimleri sahneye çıkardı. Ancak bu ünlülerin varlığı, teknoloji tanıtımından çok bir satış şovuna odaklanmış izlenimi verdi. TechCrunh'ın haberine göre, Reddit kullanıcıları da, etkinliği “QVC tarzı bir satış programı” olarak nitelendirerek eleştirdi. Fallon’ın Google’ın Circle to Search özelliğini yeni keşfetmiş gibi davranması ve uydurma Reddit yorumları okuması, samimiyetsizlik algısını pekiştirdi.
YAPAY ZEKA VURGUSU YETERSİZ KALDI
Pixel 10, yapay zekayı günlük yaşamın bir parçası haline getirme konusunda iddialı özellikler sunuyor. Fotoğraf çekimi, mesajlaşma, çeviri ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinde kullanılan Gemini AI gibi yenilikler, etkinlikte öne çıkarılabilirdi. Ancak Fallon’ın “agentic” ya da “walled garden” gibi terimlere dair yüzeysel soruları, Google yöneticilerinin basit yanıtlar vermesine neden oldu. Bu, yapay zeka modelleri, işleyişi ve gizlilik gibi merak edilen konuların derinlemesine ele alınmasını engelledi.
LANSMANDA NELER TANITILDI?
Google, Made by Google etkinliğinde Tensor G5 işlemciyle güçlendirilen Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve katlanabilir Pixel 10 Pro Fold modellerini tanıttı. Pixel 10, 6.3 inç 120 Hz OLED ekran, 48 MP ana, 13 MP ultra geniş açılı ve 10.8 MP telefoto lensli üçlü kamera sistemi ve 4.970 mAh batarya ile geliyor. Pixel 10 Pro ve Pro XL, sırasıyla 6.3 ve 6.8 inç LTPO OLED ekranlar, 50 MP ana sensör ve 48 MP ultra geniş açılı kameralar sunuyor. Pixel 10 Pro Fold ise 8 inç ana ekran ve 6.4 inç kapak ekranıyla öne çıkıyor; 48 MP geniş açılı, 10.5 MP ultra geniş açılı ve 10.8 MP 5x periskop telefoto kameraya sahip. Tüm modeller, Gemini Live, Magic Cue ve Camera Coach gibi yapay zeka özellikleriyle donatıldı. Circle to Search, ekrandaki herhangi bir öğeyi seçerek hızlı Google araması yapmayı sağlıyor. Ayrıca, 41 mm ve 45 mm seçenekli Pixel Watch 4 (Wear OS 6 destekli), aktif gürültü engelleme özellikli Pixel Buds 2a ve PixelSnap manyetik aksesuar serisi tanıtıldı. Ancak bu ürünler Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmayacak.
NADİR SAMİMİ ANLAR
Etkinlikte birkaç doğal an da yaşandı. Podcaster Alex Cooper, kendi tarzını yansıtan bir sunum yaparken, fotoğrafçı Andre D. Wagner’ın sanat ve tekniği üzerine konuşması izleyicilere samimi bir deneyim sundu. Ancak bu anlar, etkinliğin genel abartılı havasını gölgede bırakmaya yetmedi.
GOOGLE’IN STRATEJİSİ NEYİ AMAÇLADI?
Google’ın, Apple’ın etkinlik formatından farklılaşarak daha geniş bir kitleye ulaşma çabası anlaşılır. Ancak teknoloji tutkunları yerine “sıradan tüketicilere” hitap etmeye çalışması, hedef kitlesini yanlış okuduğunu düşündürttü. Teknoloji meraklıları, Marques Brownlee gibi içerik üreticilerinin Pixel cihazlarını tanıtmasını tercih ederken, Google’ın ünlülerle dolu bir şova yönelmesi eleştirilere yol açtı.
Google’ın Pixel 10 lansmanı, yapay zeka ve akıllı telefon teknolojisindeki yenilikleri sergilemek için büyük bir fırsattı. Ancak Jimmy Fallon’ın yapmacık coşkusu, ünlülerin abartılı katılımı ve yüzeysel teknoloji sunumu, etkinliği bir teknoloji lansmanından çok eğlence şovuna çevirdi. Google, gelecekte daha samimi ve teknoloji odaklı bir yaklaşım benimserse, yeniliklerini daha etkili bir şekilde tanıtabilir.