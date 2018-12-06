Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk

Google, bugün Türkiye’deki kullanıcılarının karşısına ‘Zeki Müren’in 87. Yaş Günü’ için hazırlanan özel ‘Doodle’ ile çıktı.
Google’ın tarihteki önemli günler, festivaller ve yıldönümlerinin yanı sıra ünlü sanatçıların, kâşiflerin ve bilim insanlarının doğum günlerini kutlamak amacıyla ‘Doodle’ adı verilen bu özel logoları hazırlıyor. Üke ve bölgelere göre yerelleştirilen bu çalışmalara, Türkiye’den çıkan önemli isimler de ilham kaynağı oluyor. Son 10 yılda Google’ın hazırlayıp, ana sayfasında yayınladığı özel Doodle’lara konu olan Türkiye’nin 20 önemli ismini derledik. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi…
Zeki Müren’in 87. Doğum Günü
6 Aralık 2018
Müzeyyen Senar’ın 100. Doğum Günü
16 Temmuz 2018
Füreya Koral’ın 108. Doğum Günü
12 Haziran 2018
Âşık Veysel Şatıroğlu'nun 123. Doğum Günü
25 Ekim 2017
Mihri Müşfik Hanım'ın 131. Doğum Günü
26 Şubat 2017
Türkan Saylan’ın 81. Doğum Günü
13 Aralık 2016
Adile Naşit’in 86. Doğum Günü
17 Haziran 2016
Halet Çambel’in 99. Doğum Günü
27 Ağustos 2015
Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 125. Doğum Günü
17 Nisan 2015
Kemal Sunal'ın 70. Doğum Günü
11 Kasım 2014
Safiye Ayla'nın 107. Doğum Günü
14 Temmuz 2014
Ertem Eğilmez'in 85. Doğum Günü
18 Şubat 2014
Leyla Gencer'in 85. Doğum Günü
10 Ekim 2013
Barış Manço'nun 70. Doğum Günü
2 Ocak 2013
Evliya Çelebi'nin 400. Doğum Günü
25 Mart 2011
Mehmet Akif Ersoy'un Doğum Günü
20 Aralık 2010
Cahit Arf'ın 100. Doğum Günü
11 Ekim 2010
Mimar Sinan'ın Doğum Günü
15 Nisan 2009
Sabiha Gökçen'in Doğum Günü
22 Mart 2009
Rumi'nin Doğum Günü
30 Eylül 2008
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