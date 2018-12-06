Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk

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Google, bugün Türkiye’deki kullanıcılarının karşısına ‘Zeki Müren’in 87. Yaş Günü’ için hazırlanan özel ‘Doodle’ ile çıktı.

Google’ın tarihteki önemli günler, festivaller ve yıldönümlerinin yanı sıra ünlü sanatçıların, kâşiflerin ve bilim insanlarının doğum günlerini kutlamak amacıyla ‘Doodle’ adı verilen bu özel logoları hazırlıyor. Üke ve bölgelere göre yerelleştirilen bu çalışmalara, Türkiye’den çıkan önemli isimler de ilham kaynağı oluyor. Son 10 yılda Google’ın hazırlayıp, ana sayfasında yayınladığı özel Doodle’lara konu olan Türkiye’nin 20 önemli ismini derledik. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi…