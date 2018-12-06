Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk

06.12.2018 - 09:29 | Güncelleme:

Google, bugün Türkiye’deki kullanıcılarının karşısına ‘Zeki Müren’in 87. Yaş Günü’ için hazırlanan özel ‘doodle’ ile çıktı. Son 10 yılda Google’ın hazırlayıp, ana sayfasında yayınladığı özel doodle’lara konu olan Türkiye’nin 20 önemli ismini derledik. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi…

  • 1 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Google, bugün Türkiye’deki kullanıcılarının karşısına ‘Zeki Müren’in 87. Yaş Günü’ için hazırlanan özel ‘Doodle’ ile çıktı. 

    Google’ın tarihteki önemli günler, festivaller ve yıldönümlerinin yanı sıra ünlü sanatçıların, kâşiflerin ve bilim insanlarının doğum günlerini kutlamak amacıyla ‘Doodle’ adı verilen bu özel logoları hazırlıyor. Üke ve bölgelere göre yerelleştirilen bu çalışmalara, Türkiye’den çıkan önemli isimler de ilham kaynağı oluyor. Son 10 yılda Google’ın hazırlayıp, ana sayfasında yayınladığı özel Doodle’lara konu olan Türkiye’nin 20 önemli ismini derledik. Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberi…

  • 2 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Zeki Müren’in 87. Doğum Günü

    6 Aralık 2018

     

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    Müzeyyen Senar’ın 100. Doğum Günü

    16 Temmuz 2018

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    Füreya Koral’ın 108. Doğum Günü

    12 Haziran 2018

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    Âşık Veysel Şatıroğlu'nun 123. Doğum Günü

    25 Ekim 2017

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    Mihri Müşfik Hanım'ın 131. Doğum Günü

    26 Şubat 2017

     

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    Türkan Saylan’ın 81. Doğum Günü

    13 Aralık 2016

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    Adile Naşit’in 86. Doğum Günü

    17 Haziran 2016

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    Halet Çambel’in 99. Doğum Günü

    27 Ağustos 2015

  • 10 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 125. Doğum Günü

    17 Nisan 2015

  • 11 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Kemal Sunal'ın 70. Doğum Günü

    11 Kasım 2014

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    Safiye Ayla'nın 107. Doğum Günü

    14 Temmuz 2014

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    Ertem Eğilmez'in 85. Doğum Günü

    18 Şubat 2014

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    Leyla Gencer'in 85. Doğum Günü

    10 Ekim 2013

  • 15 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Barış Manço'nun 70. Doğum Günü

    2 Ocak 2013

  • 16 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Evliya Çelebi'nin 400. Doğum Günü

    25 Mart 2011

  • 17 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Mehmet Akif Ersoy'un Doğum Günü

    20 Aralık 2010

  • 18 Google’a ‘doodle’ olan 20 Türk
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    Cahit Arf'ın 100. Doğum Günü

    11 Ekim 2010

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    Mimar Sinan'ın Doğum Günü

    15 Nisan 2009 

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    Sabiha Gökçen'in Doğum Günü

    22 Mart 2009

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    Rumi'nin Doğum Günü

    30 Eylül 2008

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