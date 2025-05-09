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        Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin TBMM Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı

        Bolu'nun Kartalkaya mevkisinde bir otelde yaşanan yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespiti ile benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 00:45 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:53
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        Görev süresi 1 ay uzatıldı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nun 7 Mayıs 2025 tarihli 84’üncü Birleşiminde alınan karara göre, Kartalkaya’daki otel yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, 13 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süreyle uzatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #haberler
        #Resmi Gazete
        #kartalkaya yangın faciası
        #TBMM
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