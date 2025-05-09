Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin TBMM Araştırma Komisyonunun görev süresi uzatıldı Bolu'nun Kartalkaya mevkisinde bir otelde yaşanan yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespiti ile benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi 1 ay uzatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.05.2025 - 00:45 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:53 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL