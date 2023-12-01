Görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak sözlü sınavın takvimi belli oldu

Görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak sözlü sınavın takvimi belli oldu

Görevde yükselme yazılı sınav sonuçlarına göre yapılacak sözlü sınavın takvimi belli oldu Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilen "Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı" sonuçlarına göre mevzuat gereği yapılacak sözlü sınavların takvimi belli oldu

Sözlü sınavın 6 Ocak 2024 tarihinde memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadroları ve 8-12 Ocak tarihlerinde şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.

Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına bin 448 aday, saymanlık sözlü sınavına 182 aday, şef kadrosu sözlü sınavına bin 712 aday ve şube müdürlüğü sözlü sınavına bin 277 aday katılacak.

Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara'da yapılacak.