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Koronavirüs tedavisi sonrası kalça ağrısı hissedenler doktora başvurmalı

Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi sonrası kalça ağrısı çekenlerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini kaydederek, "Çünkü koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan kortizonun uzun süreli ve yüksek doz uygulanması kas-iskelet sisteminde ciddi yan etkilere sebep olabiliyor" ifadesini kullandı

GÖRMEZDEN GELMEYİN! Koronavirüs sonrası o ağrı için kritik uyarı! - Haberler
Korona sonrası o ağrı için kritik uyarı!
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AA

Ortopedi ve Tramvatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Azboy, Covid-19 hastalığı geçiren ve kortizon tedavisi alan hastalara önemli uyarılarda bulundu.

Azboy, Covid-19 tedavisi sonrası kalça ağrısı çekenlerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini çünkü söz konusu tedavide kullanılan kortizonun uzun süreli ve yüksek doz uygulanmasının kas-iskelet sisteminde ciddi yan etkilere sebep olabildiğini kaydetti.

KAS-İSKELET SİSTEMİNDE KOMPLİKASYONLARA NEDEN OLUYOR

Koronavirüsün kas-iskelet sisteminde komplikasyonlarına neden olduğunu vurgulayan Azboy, Covid-19'un sebep olduğu sitokin fırtınasına karşı durumu kritik olan bazı hastaların kortizonla tedavi edildiğini, bu ilaçların çok yararlı olduğunu ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir husus olduğunu belirtti.

Azboy, şunları kaydetti: "Yüksek doz ve uzun süren kortizon tedavisinin bazı hastalarda kemiği besleyen kan damarlarında kan akımının azalmasına veya duraklamasına neden olarak o bölgedeki canlı kemik dokusunun canlılığını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu hastalık avasküler nekroz olarak adlandırılmaktadır. En sık kalça ekleminde eklemde avasküler nekroz görülmektedir. Ancak diğer eklemlerde de bu hastalık ortaya çıkabilmektedir. Kalça avasküler nekrozunun ilk belirtisi genellikle kasıkta hissedilen zaman zaman dize doğru yayılan kalça ağrısıdır. Bu hastalık zamanla yürüme mesafesinde kısalma ve kalça fonksiyonlarda kısıtlanmaya yol açmaktadır."

UZUN SÜRELİ KORTİZON TEDAVİSİ GÖREN HASTALARDA RİSK YÜKSEK

Yakın zamanlarda yayımlanan bir çalışmadan bahseden Azboy, kortizonla tedavi edilen Şiddetli akut solunum sendromulu (SARS) 539 hastanın steroide bağlı kalça avasküler nekroz görülme sıklığının yüzde 24 olarak bildirildiğini belirtti.

Azboy, SARS tedavisinde kortizonun yaygın olarak kullanıldığını belirterek, "SARS'lı bazı hastalar kortizon kullanımının bir sonucu olarak avasküler osteonekroz riski ile karşı karşıyadır. Daha yüksek dozlarda ve daha uzun süreli kortizon tedavisi gören Covid-19 hastalarında avasküler nekroz gelişme riski daha yüksektir" ifadelerini kullandı.

Kalça avasküler nekrozunda erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu kaydeden, Azboy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Avasküler nekroza erken dönemde tanı konduğunda canlığını kaybetmiş kemik dokusunun kemik grefti ve kök hücre yöntemleri ile tedavi şansı olabilmektedir. Ancak kalça ekleminde çökme olduğunda kalça ekleminde kireçlenme (osteoartrit) gelişmektedir. Bu durumda hastalara kalça protezi ameliyatı gerekli olmaktadır. Bu nedenle korona hastalığını geçirip kortizon tedavisi almış olan hastaların kalça ağrılarını önemsemeleri ve vakit kaybetmeden ortopedi ve travmatoloji uzmanlarına başvurmaları yararlı olacaktır."

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