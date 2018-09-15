Göteborg - Elfsborg rakamlar

Göteborg ve Elfsborg, 16 Eylül 2018 Pazar günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Göteborg 23 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Elfsborg 18 puanda ve 12. sırada. Göteborg son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Elfsborg son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 706 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göteborg kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Elfsborg sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Göteborg önceki hafta Sundsvall mücadelesinde 0-3 yenildi.

Elfsborg ise Norrköping karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Göteborg, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 15 gol yedi.

Elfsborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Elfsborg, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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