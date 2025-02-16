Göz damlası orucu bozar mı? Diyanet'e göre oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı?

Göz doktorlarının da aktardığı gibi, damlatılan ilacın büyük kısmı göz çevresinden dışarı atılmakta, bir kısmı da göz mukozasında veya göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda emilmekte, sindirim kanalına neredeyse yok denecek kadar az bir miktarı ulaşmaktadır. Peki, Diyanet’e göre oruçluyken göz damlası kullanmak orucu bozar mı? İşte detaylar.

Oruç, imsak vaktinden iftara kadar bilinçli olarak yememek, içmemek ve cinsel ilişki gibi davranışlardan uzak durmayı gerektiren bir ibadettir. Esas amacı, kişiyi ruhsal ve bedensel bir disipline kavuşturmaktır. Ancak gün içinde sağlıkla ilgili bazı gereksinimler söz konusu olabilir; göz damlası kullanmak da bu kapsama girer. Dinî hüküm açısından bakıldığında, oruç bozan fiillerin başında kasıtlı yeme-içme, sindirim kanalına besin veya gıda niteliğinde madde sokma eylemleri gelir.

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ORUÇLUYKEN GÖZ DAMLASI KULLANMAK

Göz damlası, bu kapsama girmez; zira amacı beslemek veya susuzluğu gidermek değil, tedavi amacı taşımaktır. Göz doktorlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilacın (yaklaşık 50 mikrolitre) büyük kısmı göz dışına atılır veya göz mukozasında emilir; varsa kalan çok ufak bir miktar burun ve boğaz yoluyla mideye ulaşsa dahi, orucu bozacak seviyede kabul edilmez. Diyanet de bu verileri esas alarak göz damlasının orucu bozmadığını vurgular.

Bununla birlikte, kişi göz damlası uygularken farkında olmadan bol miktarda ilacı ağız kısmına çekme gibi bir durumla karşılaşmamalıdır. Tedbiri elden bırakmamak adına, damlaları kullanırken mümkün olduğunca fazla eğilmeden ve gözün dışına taşırmamaya dikkat etmek faydalı olur. Fakat esas prensip, göz damlasının gıda ya da beslenme işlevi görmemesi ve çok küçük miktarda oluşudur. Bu yönüyle oruç ibadetini sekteye uğratan bir davranış sayılmaz. Dolayısıyla göz rahatsızlığı olan veya göz kuruluğu çekenler, doktorlarının önerdiği damlaları kullanabilir; sadece oruç kuralları çerçevesinde aşırı miktarın mideye akmaması için özen göstermek yeterlidir.