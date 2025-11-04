Göz içi enjeksiyon tedavisiyle görme kalitesi arttı

Ankara'da yaşayan Fatma Boyraz, bir süredir mücadele ettiği sarı nokta hastalığının ilerlemesi üzerine görme kaybı yaşamaya başladı. Boyraz, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Kliniğinde uygulanan göz içi enjeksiyon yöntemi ile sağlığına kavuştu.

Yaşadıklarını anlatan Boyraz, önce sol gözünde başlayan sarı nokta hastalığının sağ gözünde de ortaya çıktığını söyledi.

Gözlerindeki rahatsızlığın görmesini olumsuz etkilediğini ve günlük işlerini yerine getirmekte zorluk yaşadığını ifade eden Boyraz, "Az görüyordum şimdi Allah'a şükür iyiyim. Yasin Hoca'nın sayesinde iyiyim. İğneler yapıldı, vitamin alıyorum. Damlalar alıyorum, onların sayesinde biraz daha iyi görüyorum" dedi.

"AKDENİZ DİYETİNDEN UZAKLAŞILMASI YAŞA BAĞLI SARI NOKTA HASTALIĞINI ARTIRIYOR"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Yasin Toklu, sarı noktanın bir yaşlılık hastalığı olduğunu, yaşa bağlı ilerlediğini ve genetik faktörlerin de hastalığın görülmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Toklu, beslenmenin de sarı nokta üzerindeki etkilerine değinerek, "Yağlı beslenme, Akdeniz diyetinden uzaklaşılması yaşa bağlı sarı nokta hastalığını artırıyor. En önemli risk faktörlerinden biri de sigara kullanımı. Sigara hem bu oluşumu hızlandırıyor hem de ilerlemesine neden oluyor. Bu tip hastalarda sigara kullanımını asla istemiyoruz ve yasaklıyoruz" diye konuştu.