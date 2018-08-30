Her kadının göz şekli birbirinden oldukça farklı! Bu nedenle aynı makyaj stili herkeste farklı durabiliyor. O halde göz tipinizi öğrenip göz şeklinize göre makyaj yapmaya ne dersiniz? İşte yuvarlak, badem, düşük gözler için makyaj teknikleri...
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YUVARLAK GÖZLÜLER NASIL MAKYAJ YAPMALI?
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Yuvarlak gözlere sahipseniz göz makyajınızı yaparken amacınız, gözlerinize badem şekli vermek olmalı.
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Bunun için gözlerinizin altına pudra ya da doğal tonlarda bir far sürerek başlayın. Yuvarlak görüntüden kurtulmak için göz kapağınızın dışa doğru olan kısmına koyu renk bir far sürün.
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Eyelinerınızı bütün göz kapağınıza sürmek yerine gözünüzün ortasından başlayarak küçük bir kuyrukla bitirin. Rengin daha yoğun gözükmesini istiyorsanız gözünüzün içine de kalem çekebilirsiniz.
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KÜÇÜK GÖZLÜLER NASIL MAKYAJ YAPMALI?
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Küçük gözlere sahip kişiler makyaj yaparken gözlerini daha derin göstermeye odaklanmalı ve gözlerinin egzotik şeklini vurgulamalı.
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Eğer küçük gözlere sahipseniz üst göz kapağınıza pudra ya da doğal tonlarda bir far sürerek başlayın. Üst kirpiklerinizin dibine ince bir eyeliner çekin. Göz altınıza kalem çekerken dışına da sürün. En önemlisi de üst göz kapaklarınızın içine kalem çekmeyi unutmayın.
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Maskara seçerken kirpiklerinizi uzun gösterenleri değil hacimli gösterenleri tercih etmelisiniz. Maskarayı alt ve üst kirpiklerinize uygulayın.
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BADEM GÖZLÜLER NASIL MAKYAJ YAPMALI?
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Badem gözlüyseniz şanslısınız çünkü en kolay makyaj uygulaması badem gözlere yapılır. Gündüz makyajı için soft renkler, akşam makyajı için dumanlı göz makyajı mükemmel olacaktır.
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Yine üst göz kapaklarınıza pudra sürün. Göz kapağınızın üstüne, kaşınıza doğru bej far uygulayın. Göz kapağınıza altın, terrakota veya koyu sarı tonlarda far sürdükten sonra katlanma bölgesine koyu renk bir çizgi çekip dikkatlice yayın. Göz kalemiyle üst göz kapağınızın dışına kuyruk yapın.
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DÜŞÜK GÖZLÜLER NASIL MAKYAJ YAPMALI?
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Gözlerinizin düşük olması sizi yorgun ve üzgün gösterebilir. Bu yüzden makyajınızın sizi daha canlı ve neşeli göstermesine dikkat etmelisiniz.
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Gözlerinizin üstüne pudra sürdükten sonra kirpiklerinizin dibine göz boyunca ince bir eyeliner uygulayın. Gözünüzün düşük olan dış kısmına daha koyu bir renk uygulayıp yukarı ve gözünüzün dışına doğru yayın. Küçük bir kuyruk yapın.
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Göz altlarınıza dışa doğru kapatıcı uygulayın. Maskarayı sadece iç ve orta kısımlara uygulayın, dış kısımlara uygulamaktan kaçının. Alt kirpikleriniz için de aynısını yapın.
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