Olay Moldova'nın Hinceşti bölgesinde meydana geldi.

Yerel medyada yer alan habere göre, polis ekipleri trafik kontrolü için alkollü bir sürücüyü durdurdu. Alkometreye üflemeyi reddeden sürücü ile polisler arasında arbede yaşandı. Polisler, yere yatırdıkları adamı kelepçelemek için çabaladığı sırada, alkollü sürücü bir polis memurunun serçe parmağını ısırdı.

Polis memuru yaklaşık 9 dakika boyunca acı içinde parmağını kurtarmak için çabaladı. Parmağı ısırılan polis, meslektaşına adamı serbest bırakmalarını söyledi. Yerden kaldırılan sürücü, polisin parmağını bıraktıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı.

Polis yetkilileri, sarhoş sürücünün yakalandığını, parmağı ısırılan polis memuruna tıbbi yardımdı bulunulduğunu duyurdu.