Kabine Kararları bekleniyor! Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı?
Kabine Toplantısı tarihi, gündem maddeleri ve kararları araştırılmaya başlandı. Son olarak 9 Ekim'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısında emeklilere Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağı açıklanmıştı. Ülke ve dünya gündemine ilişkin birçok konunun ele alınacağı yeni Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı sorgulanıyor. İşte Yeni Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri hakkında merak edilenler...
Yeni Kabine Toplantısı kararları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündeminin ele alındığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son olarak 9 Ekim'de bir araya gelmişti. Normal zamanda iki haftada bir gerçekleştirilen Kabine Toplantısının tarihi merak konusu oldu. Yeni Kabine Toplantısı gündem maddeleri arasında; vergisiz telefon satış tarihi, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro, esnafa EYT gibi konuların yer alması bekleniyor. Kabine Toplantısı Kararlarının ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı tarihine ilişkin detaylar...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 23 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilmeyecek.
15 günde bir gerçekleştirilen ve son olarak 9 Ekim Pazartes günü saat 14:00'de yapılan toplantı ile ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.
İşte,9 Ekim Kabine Toplantısı Kararları:
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, 90 bin taşerona kadro ve vergisiz telefon satış tarihi gibi pek çok konuya ilişkin detayların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.
EKONOMİ, DEPREM VE TERÖRLE MÜCADELE
İstanbul'da hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Yeni akademik yılın, YÖK, üniversitelerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte Ankara ve İstanbul'da yaptığımız çok sayıda görüşme ve toplantıyla ülkemizi büyütme, milletimizin refahını yükseltme mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Dünyada ve bölgemizde tüm yaşanan gelişme, elbette yakın takibimiz altındadır. Ekonomideki sorunların çözümü, depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılması, terörle mücadele önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürmektedir.
EMEKLİLERE 5 BİN LİRA İKRAMİYE
Emeklilerimizin çektiği sıkıntıları biliyorum. Kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödemeyi yapmayı kararlaştırdık. Emekli olup, fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
"TEK BİR MASUMUN BURNUNUN KANAMASINA RAZI DEĞİLİZ"
1967 sınırlarında Başkenti Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine inanıyoruz. Filistin halkını sürekli taciz ederek evlerine ve arazilerine el koyarak, kalkınmasına engel olarak bölgedeki sorunun çözülemeyeceği açıktır. Böyle bir yaklaşım çatışmaların artmasına, her iki tarafın da sürekli kanının dökülmesine, barış arayışlarının hüsranla sonuçlanmasına yol açar. İsrail'in Filistin halkının temel haklarının hiçe sayan yaklaşımı kendi halkının güvenliğini tehdit etmektedir. İsrail ve Filistin topraklarında tek bir masumun burnunun kanamasına razı olmadığını söylüyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan inanç, kökenine bakmadan insanı bu şekilde savunuyoruz.
SON KABİNE KARARLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ