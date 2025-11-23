Gözler komisyonun İmralı ziyaretinde: Salı veya Çarşamba gerçekleşebileceği belirtiliyor

AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti’den Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya gidecek.

ZİYARETİN SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

Edinilen bilgiye göre, ziyaretin salı veya çarşamba günü olabileceği belirtiliyor.

ZİYARET İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılacak. Görüşme, tutanak ile kayıt altına alınacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.

SÜRECE DAİR AYRINTILAR KONUŞULACAK

Terör örgütünün silah bırakma süreci ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca, SDG'nin Suriye Merkezi Ordusuna entegrasyonu ve silah bırakma çağrısının terör örgütü YPG ile ilgili kapsayıcılığı da gündemde olacak.

ZİYARETİN GÖRSELİ

Ziyarete ilişkin görsellerin paylaşılıp paylaşılmayacağı ise henüz netleşmedi. DEM Parti, en azından çekilecek fotoğrafların paylaşılmasını talep etti. Ancak henüz durum netleşmedi.