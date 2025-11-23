Gözler komisyonun İmralı ziyaretinde: Salı veya Çarşamba gerçekleşebileceği belirtiliyor
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti ile ilgili hazırlık sürüyor. Heyet, AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit olmak üzere üç milletvekilinden oluştu. Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon milli istihbarat teşkilatı tarafından yapılacak. Peki, ziyarette hangi başlıklar ele alınacak? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..
AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti’den Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya gidecek.
ZİYARETİN SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR
Edinilen bilgiye göre, ziyaretin salı veya çarşamba günü olabileceği belirtiliyor.
ZİYARET İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılacak. Görüşme, tutanak ile kayıt altına alınacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.
SÜRECE DAİR AYRINTILAR KONUŞULACAK
Terör örgütünün silah bırakma süreci ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca, SDG'nin Suriye Merkezi Ordusuna entegrasyonu ve silah bırakma çağrısının terör örgütü YPG ile ilgili kapsayıcılığı da gündemde olacak.
ZİYARETİN GÖRSELİ
Ziyarete ilişkin görsellerin paylaşılıp paylaşılmayacağı ise henüz netleşmedi. DEM Parti, en azından çekilecek fotoğrafların paylaşılmasını talep etti. Ancak henüz durum netleşmedi.
RAPOR HAZIRLANACAK
Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda rapor yazma süreci de başlayacak. Son toplantıda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, raporda yer alması istenen başlıkların 28 Kasım'a kadar başkanlığa iletilmesini istedi. O başlıklar üzerinden çalışmalar yürütülecek ve rapor hazırlanacak. Aralık ayının sonuna doğru hazırlanacak raporun genel kurula sunulması bekleniyor.