Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Gözler komisyonun İmralı ziyaretinde: Salı veya Çarşamba gerçekleşebileceği belirtiliyor | Son dakika haberleri

        Gözler komisyonun İmralı ziyaretinde: Salı veya Çarşamba gerçekleşebileceği belirtiliyor

        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti ile ilgili hazırlık sürüyor. Heyet, AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Koçyiğit olmak üzere üç milletvekilinden oluştu. Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon milli istihbarat teşkilatı tarafından yapılacak. Peki, ziyarette hangi başlıklar ele alınacak? Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 23.11.2025 - 12:48 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Komisyon İmralı'ya ne zaman gidecek?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP’den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti’den Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya gidecek.

        ZİYARETİN SALI VEYA ÇARŞAMBA GÜNÜ OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

        Edinilen bilgiye göre, ziyaretin salı veya çarşamba günü olabileceği belirtiliyor.

        ZİYARET İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

        Ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacak. Yolculuk ve görüşmeye ilişkin organizasyon Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılacak. Görüşme, tutanak ile kayıt altına alınacak. Milletvekillerinin İmralı'ya İstanbul'dan helikopter ile geçmesi planlanıyor. Ancak hava koşullarına göre feribot seçeneği de masada.

        REKLAM

        SÜRECE DAİR AYRINTILAR KONUŞULACAK

        Terör örgütünün silah bırakma süreci ve atılabilecek adımlara dair değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Ayrıca, SDG'nin Suriye Merkezi Ordusuna entegrasyonu ve silah bırakma çağrısının terör örgütü YPG ile ilgili kapsayıcılığı da gündemde olacak.

        ZİYARETİN GÖRSELİ

        Ziyarete ilişkin görsellerin paylaşılıp paylaşılmayacağı ise henüz netleşmedi. DEM Parti, en azından çekilecek fotoğrafların paylaşılmasını talep etti. Ancak henüz durum netleşmedi.

        RAPOR HAZIRLANACAK

        Öte yandan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda rapor yazma süreci de başlayacak. Son toplantıda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, raporda yer alması istenen başlıkların 28 Kasım'a kadar başkanlığa iletilmesini istedi. O başlıklar üzerinden çalışmalar yürütülecek ve rapor hazırlanacak. Aralık ayının sonuna doğru hazırlanacak raporun genel kurula sunulması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı