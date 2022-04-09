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Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İzmir ekibi haftayı 27 puanla tamamladı!

Göztepe: 1 - Kayserispor: 2 | MAÇ SONUCU

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Maçta gol perdesi erken açıldı. Emrah Başsan 8. dakikada rakip fileleri havalandırarak Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

Dakikalar 26'yı gösterdiğinde bu kez Kemen sahne aldı ve fark 2'ye çıktı. Göztepe ilk yarının son anlarında Di Santo'nun bulduğu golle umutlandı ve devreye 2-1'lik skorla gidildi.

İki takım ikinci yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyince maçı kazanan taraf Kayserispor oldu. Hikmet Karaman ve öğrencileri beş haftalık mağlubiyet serisine son verdi. Göztepe ise haftayı 27 puanla kapattı.

MAÇIN DAKİKALARI

Karşılaşmanın 8. dakikasında konuk ekip öne geçti. Ceza sahasına giren Emrah Başsan'ın yapmak istediği ortada top Moubandje'ye çarpıp tekrar bu oyuncuya geldi. Önünde boşluk bulan Emrah Başsan, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Di Santo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

26. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ramazan Civelek'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kemen, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 2-0.

45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Halil Akbunar'ın yaptığı ortada, kaleci Lung'un dokunduğu topla buluşan Di Santo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada Soner'in sağ kanattan doğrudan kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung'un uzaklaştırmak istediği topla buluşan Di Santo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Thiam'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Piric'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Di Santo, Hosseini'ye rağmen şutunu çekti. Kaleci Lung topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine Di Santo'nun yerde kaldığı pozisyonu tekrar izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, müsabakayı devam ettirdi.

90+4. dakikada Di Santo'nun kafayla indirdiği topu kaleye göndermek isteyen Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Göztepe: Piric, Kerim Alıcı (Dk. 73 Jahovic), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Dk. 73 Atakan Çankaya), Tijanic, Obinna, Yalçın Kayan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar, Lourency, Di Santo

Yukatel Kayserispor: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Emrah Başsan (Dk. 55 Cardoso), Campanharo (Dk. 90+1 Abdulkadir Parmak), Kemen, Thiam, Attamah, Mustafa Pektemek (Dk. 66 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 26 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 45 Di Santo (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 24 Moubandje (Göztepe), Dk. 27 Kemen, Dk. 65 Campanharo (Yukatel Kayserispor)

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