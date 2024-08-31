Göztepe: 2 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Romulo ve Djalma Silva'nın golleriyle galip gelen Göztepe, puanını 6'ya yükseltti ve bu sezon ilk galibiyetini aldı. Bodrum FK ise haftayı 3 puanla tamamladı.

Habertürk Giriş: 31.08.2024 - 23:41 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:41 facebook

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