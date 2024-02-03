Göztepe-Altay: 4-0 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasındaki İzmir derbisinde Göztepe, sahasında Altay'ı 4-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında, Göztepe sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-0 yendi.
Stat: Gürsel Aksel Stadyumu
Hakemler: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız (Dk. 71 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Lundqvist (Dk. 62 Messaoudi) Tarkan Serbest, Yalçın Kayan (Dk. 82 Mamah), Dennis (Dk. 70 Nielsen) Ogün Bayrak
Altay: Mustafa Çalışkan (Dk. 45+1 Ulaş), Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan, Murat Berkan Demir (Dk. 82 Mehmet Onur Yıldız), Mehmet Gündüz, Arda Gezer (Dk. 53 Caner Baycan) Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 53 Enes Yetkin)
Goller: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 72 Messaoudi, Dk. 90+3 Taha Altıkardeş (Göztepe)
Sarı Kartlar: Dk. 32 Arda Gezer, Dk. 78 Sefa Özdemir (Altay)