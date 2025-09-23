Göztepe, ligin en az gol yiyen takımı!

Göztepe, Trendyol Süper Lig’e damgasını vurmaya devam ediyor. İlk 6 haftada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı ve ligde ikinci sıraya yerleşti.

İzmir ekibi, bu süreçte birçok alanda zirveye oynarken, özellikle savunma performansıyla ön plana çıktı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarırken, kalan iki karşılaşmada ise sadece 2 gol yedi. Bu istatistikle birlikte Göztepe, lider Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. İstanbul temsilcisi de tıpkı Göztepe gibi 4 maçta gol yemezken, 2 maçta ise kalesinde 2 gol gördü.

STOPERDE 5 FARKLI OYUNCU OYNUYOR Savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe’de Teknik Direktör Stanimir Stoilov, her maça özel olarak üçlü defans hattında değişikliklere gidiyor. Bu rotasyon sayesinde şu ana kadar stoper bölgesinde 5 farklı oyuncu görev yaptı. Malcom Bokele ve Heliton, istikrarlarıyla ön plana çıkarak 6 maçın tamamında 90’ar dakika sahada kaldı ve toplamda 540 dakika forma giydi. Taha Altıkardeş ise her ne kadar 6 maçta forma şansı bulsa da toplamda 127 dakika süre alabildi. Savunmadaki diğer iki isimden Allan Godoi 4 maçta 250 dakika görev yaparken, Furkan Bayır da yine 4 karşılaşmada forma giyip 190 dakika sahada kaldı.