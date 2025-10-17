Mateusz Lis: Fenerbahçe maçında penaltı kurtarmak çok güzeldi

Trendyol Süper Lig’de ilk 8 hafta itibarıyla 16 puan toplayarak 3. sırada bulunan Göztepe’de kaleci Mateusz Lis, stoper Heliton ve sol bek İsmail Köybaşı, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üç oyuncu da şu andaki performanslarından mutlu olduklarını ve üzerine koyarak devam etmek istediklerini vurguladı.

MATEUZS LİS:"ÇOK İYİ BİR İŞ ORTAYA ÇIKARIYORUZ Takım olarak çok iyi bir iş çıkardıklarını söyleyen Mateusz Lis, "Futbol tenis gibi bireysel bir oyun değil. Orada tek başınıza değil 11 kişiyle hatta yedek kulübesinde oturan oyuncularla hep beraber bir işi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Biz de şu anda takım olarak santrforlarımızdan başlayıp orta sahalarımızla ve en son bana kadar çok iyi bir şekilde savunma yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu konuda çok iyi bir iş ortaya çıkıyoruz" dedi. REKLAM "TAKIM OLARAK ÇOK İYİ SAVUNMA YAPIYORUZ" Fenerbahçe maçında penaltı kurtarması hakkında da açıklamalarda bulunan Lis, "Bu tarz kırılma anları her zaman özgüveninizi artırır. Fenerbahçe maçı gibi önemli bir maçta böyle bir kırılma anında son dakikada penaltı kurtarmak çok güzel bir duyguydu. Daha sonra da çalışarak bunun üzerine koymaya devam ettim. Biz takım olarak her şeyi hep beraber yapıyoruz. Şu anda da takım olarak çok iyi bir şekilde savunma yaparak önemli bir iş ortaya çıkıyoruz" diye konuştu. "ÇOK ÇALIŞIYORUZ" Performansının takım üzerindeki etkisine de değinen Lis, "Kaleci olarak sezon içerisinde ne kadar az gol yersem hedefe ulaşmak adına o kadar yardımcı olmuş olurum. Bu hedefe varmak için kaleci olarak takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim ve sezon boyunca her şeyi yapacağım. Takım olarak potansiyelimizin gerçekten bu hedefe ulaşmak adına yüksek olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar da hep beraber iyi bir iş ortaya çıkardık. Çok çalışıyoruz ve her maç elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Her maçı kazanabileceğimizi takım olarak hissediyoruz. Bu şekilde devam edersek maçlarda ve performansımızı da artırırsak çok daha güçlü olacağımıza inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.