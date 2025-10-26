Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: Hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum!

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe deplasmanda oynadığı Galatasaray'a 3-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zor bir maç olduğunu belirterek, "Bizim adımıza maçın iki farklı kısmı vardı. İlk yarıda takımım arzuladığım ve her zaman oynamak istediğimiz futbolu sahaya yansıttı. Maçın bu döneminde aradığımız golü bulduk, fırsatlar yakaladık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak daha sonra yaptığımız bir hatayı Galatasaray değerlendirdi. Ardından da kırmızı kart oldu. Kırmızı karttan sonra da maçın ikinci farklı kısmı ve ikinci yarı başladı. İkinci yarı Galatasaray bizden daha iyiydi, fırsatlar yakaladı. Bu şekilde de galibiyeti hak etti. Kesinlikle benim takımım her zaman kırmızı karta kadar olan o futbolu sahada sergilemeli ve bunu sürekli sergilemeli" şeklinde konuştu.

REKLAM

"BEN HAKEMLERLE İLGİLİ YORUM YAPMAYI SEVMİYORUM"

Hakem Oğuzhan Çakır'ın performansının sorulması üzerine Stoilov, "Ben, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Bu benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben bunlara odaklanıyorum. Bunu analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Kesinlikle bahane üretmeyi sevmiyorum" diye cevap verdi.

Kadrosunun dar olduğuna katılmadığını belirten Bulgar teknik adam, "Başlangıçta böyle değildi ama son dakikada giden santrforlarımız oldu. Ondan sonra iki santrfor almak istiyorduk. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi yeni yıla kadar elimizden gelenin en iyisini yaparak maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Kadromuzu doğru adımlarla genişleteceğiz. Oyunda bazen farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu anda bununla ilgili yapacak bir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG, KALİTESİ YÜKSEK, İYİ VE REKABETÇİ BİR LİG"

Süper Lig'deki her takımın iyi bir kaliteye sahip olduğunu aktaran Stanimir Stoilov, "Her takım her maçı kazanabilecek potansiyelde. Geçen yıl daha fazla puan farkını açan takımlar vardı. Şu anda onlar da sıkıntı yaşıyor. Aslında bu ligdeki rekabet adına iyi bir şey. Bazı kulüplerin daha fazla yatırım yapma şansları var. Bizim gibi daha fazla yatırım yapamayan kulüpler, transferde çok akıllı davranmak zorunda. Bu dönemde doğru oyuncuları bulmak gerek. Süper Lig, kalitesi yüksek, iyi ve rekabetçi bir lig. Her maç tüm senaryolara açık durumda" değerlendirmesinde bulundu.

"HATAYI HER ZAMAN KENDİMİZDE ARAMALIYIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Göztepe'nin bu sezon Fenerbahçe ile evinde oynadığı müsabakada 10 kişi kalmasına rağmen berabere kaldığını hatırlatması üzerine Stoilov, "Daha önce 10 kişi kaldığımız maçta daha iyi performans sergilemiştik. O maçta kırmızı kart gördüğümüz dakikayla bugün gördüğümüz dakika farklıydı. Bugün daha uzun süre eksik oynadık. Bugün 3 stoperimizde de sıkıntı yaşadık. Bir stoperimiz maçtan önce sakattı. Biri maçın içinde sakatlandı, diğeri de kırmızı kart gördü. Bu bizim defans hattımızı fazlasıyla bozdu. Aynı zamanda Galatasaray iki santrforunu çok iyi şekilde kullandı. Hatayı her zaman kendimizde aramalıyız. Daha önce oynadığımız 10 kişilik maçla bu maç arasındaki farklardan biri de ilk karşılaşmada daha fazla değişiklik yapabilmemiz. İlk maçta daha fazla oyuncumuz vardı. Daha fazla değişiklik yapabiliyorduk. Bugün ise böyle değildi. Stoperde sıkıntı yaşadığımız için defansif orta saha oyuncusunu adapte etmek zorunda kaldık. O da aynı performansı sergileyemedi" açıklamasında bulundu.