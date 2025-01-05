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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, TFF'ye gidecek! - Göztepe Haberleri

        Göztepe, TFF'ye gidecek!

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından hakem kararlarını eleştiren Göztepe, TFF'ye gitme kararı aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 17:32 Güncelleme: 05.01.2025 - 17:32
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        Göztepe, TFF'ye gidecek!
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        Süper Lig'de 18'inci hafta maçında deplasmanda namağlup lider Galatasaray'a 2-1 yenilen, ardından karşılaşmanın hakeminin verdiği kararları sert bir dille eleştiren Göztepe, yarın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidecek.

        Kulüp Başkanı Danimarkalı Rasmus Ankersen ve Onursal Başkan Mehmet Sepil'in yarın saat 10.00'da Riva'da olacağı öğrenildi. Ankersen ve Sepil'in TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yetkililerle bir araya gelip, başta hakem kararları üzerine görüşeceği bildirildi. Türk futbolundaki sorunların masaya yatırılacağı toplantıda Göztepe'nin en çok adaletli yönetim üzerinde duracağı ifade edildi.

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