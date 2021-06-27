DHA

Süper Lig'de transfer döneminde şu ana kadar sadece Altınordu'dan defans oyuncusu Kahraman'la sözleşme imzalayan Göztepe, bu hafta vites yükseltecek. Gurbetçi stoper Şefik Abalı, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo ve Brezilyalı kanat Lourency do Nascimento Rodrigues'i resmen kadrosuna dahil etmesi beklenen sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin yıldızları Filip Novak ve Sinan Gümüş'le ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yeniden seçilmesinin ardından sarı-kırmızılı yönetimin bu hafta içinde resmi görüşmelere başlayacağı açıklandı.

Göztepe'nin Novak'ı bonservisiyle almayı planladığı, Sinan'ı ise kiralayabileceği öğrenildi. Fenerbahçe'ye geçen sezon Trabzonspor'dan gelen Çek sol bek Novak genelde yedek kulübesinde bekledi. Ligde 18 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu 1 gol attı. Antalyaspor'dan gelen kanat Sinan da Novak gibi 18 Süper Lig müsabakasında forma giydi. Sinan Gümüş takıma 3 gol ve 1 asist katkısı verdi. Göztepe yeni sezon hazırlıklarına yarın Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.