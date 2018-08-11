Göztepe - Yeni Malatyaspor maç önü

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Göztepe, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Yeni Malatyaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Göztepe, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 168 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Göztepe kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Yeni Malatyaspor sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Göztepe son haftadaki Galatasaray müsabasında 0-1 yenildi.

Yeni Malatyaspor ise Kayserispor karşılaşmasında 3-2 kazandı.

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