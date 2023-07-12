Gram altın rekor kırmaya devam ediyor
Gram altın fiyatı 1.629 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü. Gram altın son 1 ayda yüzde 10 değer kazandı
Uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki artış dolar/TL'deki yükselişle birleşince gram altında yeni rekor geldi.
Altının ons fiyatı,bugün yüzde 0.2 artarak 1.936 dolara çıktı. Dolar/TL'nin de 26.15'i aşmasıyla gram altın 1.629 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.
Gram altın fiyatı son 1 yada yüzde 10 yükseldi.
Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle altına olan talebin arttığını söyledi.
Ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsatan analistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasında etkili olacağını dile getirdi.
Analistler, Fed'in yılın geri kalanında atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yüksek olmasına karşın açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin de önemine dikkat çekerek, bugünkü verilerin ardından Banka'nın nihai faiz oranını yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleme olasılığının da öne çıkabileceğini ifade etti.
Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.920 doların destek, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.