ABD enflasyonu açıklandı ABD'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 3 ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Beklenti yıllık enflasyonun yüzde 3.1 gelmesi yönündeydi

ABD'de haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3, bir önceki aya göre ise yüzde 0.2 yükseldi.

Böylece yıllık enflasyon Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Beklenti yıllık artışın yüzde 3.1, aylık artışın ise yüzde 0.3 olması yönündeydi.

Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 4, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 olarak açıklanmıştı.

ABD'de yıllık enflasyonun 20 yıllık seyri:

Haziran ayında çekirdek enflasyon ise yüzde 0.2 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 4.8 olarak açıklandı.

Haziranda TÜFE'de yaşanan artışın yüzde 70'i barınma kalemindeki yükselişten geldi.

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