SON DAKİKA: Gram altın rekor serisine devam ediyor! Altın fiyatları bugün ne kadar kaç TL oldu?

HABERTURK.COM

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yatay bir seyir izlerken hafta genelinde dolar/TL'nin yüzde 18 yükselmesi gram altında her gün yeni bir rekor kırılmasına yol açtı.

Gram altın bu sabah da dolar/TL 23.50'ye yükselirken gram altın da 1.493 lirayla yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Son 5 günde gram altın fiyatında yüzde 15 yükseliş yaşandı. Gram altın 2023 genelinde ise şu ana kadar yatırımcısına yüzde 37 kazandırdı.

Geçen haftayı 1.948 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise dün 1.964 dolara çıkmasının ardından bugün de benzer seviyeden güne başladı.

GÖZLER FED'DE

Analistler altın fiyatlarında Fed'e yönelik beklentilerin etkili olduğunu vurguladı. CME FedWatch Tool'a göre piyasa bugün itibarıyla Fed'in faizi sabit bırakacağına yüzde 73.6 ihtimal veriyor. 25 baz puanlık bir faiz artırımına ise yüzde 26.4 olasılık veriliyor. Eğer piyasa beklentisi gerçekleşirse Fed 10 toplantının ardından faiz artırımlarına ara vermiş olacak.

Fed'e yönelik beklentilerde faizin 14 Haziran'da sabit bırakılma ihtimali güçlendikçe ABD tahvil getirilerinde düşüş oldu. 10 yıllık ABD tahvilinin getirisi dünki yüzde 3.80'lik seviyesinden bugün yüzde 3.74'e geriledi. 2 yıllık tahvilin getirisi ise yüzde 4.56'dan yüzde 4.54'e düştü. Bu düşüşler altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının azalmasına yol açtı.

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