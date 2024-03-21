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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın son dakika rekor kırdı! 21 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş! 21 Mart 2024 anlık altın fiyatları

        Altın fiyatları ons değerindeki son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Politika faizinin yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit tutulma kararının ardından altının gram fiyatı 2317 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 295 TL'den işlem görüyor. İşte, 21 Mart 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 07:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 07:48
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        1

        ABD Merkez Bankası Fed, 20 Mart'ta faiz kararını açıkladı. Politika faizinin sabit bırakılmasıyla karardan önce 2157 dolar seviyesinde seyreden altının onsu 2222 dolara kadar çıktı. Ons altındaki yükselişe bağlı altın fiyatları değer kazandı. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 21 Mart 2024 Perşembe günü altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu haberimizde...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

        Fed faiz kararının açıklanmasının ardından 2 bin 317 liraya kadar yükselen gram altın 21 Mart Perşembe gününe 2 bin 295 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 717 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 754 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.295,28

        Satış: 2.295,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.204,04

        Satış: 2.204,36

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.672,45

        Satış: 3.753,23

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.689,81

        Satış: 14.967,01

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.321,95

        Satış: 7.506,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.689,81

        Satış: 14.967,01

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.343,85

        Satış: 16.761,43

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.349,09

        Satış: 1.779,57

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.287,77

        Satış: 2.425,91

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