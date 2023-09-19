Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı

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Suliman, "Granada, Endülüs topraklarında Müslümanların son sığınak yeriydi ve burada ortaya çıkartılan antik mezarlardaki gömü yoğunluğu bize o dönemde yaşayan Müslümanların sayısının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor" dedi.

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Bulunan insan kalıntılarının gömülme şekline, etrafındaki eşyalara bakarak Müslümanlara ait olduğunu anladıklarını belirten Suliman, küçük bir alanda yapılan kazılarda, yerin altında üç mezar tabakasına ulaştıklarını, aynı zamanda üzerlerinde Arapça yazılar olan, El Hamra Sarayı'ndakilere benzer çok sayıda çanak, çömlek parçaları bulduklarını dile getirdi.