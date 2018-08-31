Gremio Alegrense - Botafogo maçı ne zaman?

Gremio Alegrense ve Botafogo, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Brezilya Serie A maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 37 puanlı Gremio Alegrense 5. sırada bulunuyor, Botafogo 25 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Gremio Alegrense, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Botafogo son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 539 kodlu maçı oynayanlar; Gremio Alegrense galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Botafogo galibiyet oranı 4.60. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Gremio Alegrense son haftadaki Botafogo müsabasında 1-0 kazandı.

Botafogo ise Gremio Alegrense maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Gremio Alegrense, 17 gol attı ve 5 gol yedi.

Botafogo, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Botafogo 9 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.

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