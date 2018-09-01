Grenfell Tower yangını: Belediye çalışanı yardım paralarını tatil ve kumara harcadı
Londra'da bir belediye çalışanı, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı. Jenny McDonagh adlı finans müdürü, yardım fonundan çektiği 62 bin sterlinle tatile, lüks restoranlara gittiğini ve kumar oynadığını kabul etti.
01.09.2018 - 10:23 | Güncelleme:
Londra'da bir belediye çalışanı, 72 kişinin hayatını kaybettiği Grenfell binası yangınının ardından, kurbanlar ve yakınları için kurulan yardım fonunu şahsi harcamaları için kullandığı ortaya çıktı.
39 yaşındaki Jenny McDonagh, yangında ölenlerin ailelerine ve evlerini kaybedenlere verilen para yüklenmiş banka kartlarından kendisi için nakit para çekti.
McDonagh'nın 10 ayda çektiği 62 bin sterlini tatile, lüks restoranlara ve kumara harcadığı belirtildi.
Kensington ve Chealsea Belediyesi'nde finans müdürü olarak çalışmış olan, McDonagh'nın parayla Dubai ve Los Angeles'a tatille gittiği ortaya çıktı.
Mahkemenin "seri dolandırıcı" olmakla suçladığı McDonagh suçunu kabul etti.
İngiltere polisi, McDonagh'nın yangında bir yakınını kaybetmemiş ve maddi bir zarara da uğramamış olmasına rağmen parayı kendisi için harcadığını bildirdi.
Savcı Robert Simpson, eski finans müdürünün internet üzerinden kumara yaklaşık 32 bin sterlin harcadığını söyledi.
Bir sonraki duruşmaya kadar şartlı kefaletle serbest bırakılan McDonagh'ya elektronik izleme cihazı takıldı.
McDonagh'nın belediyeki işinden ayrılmış olduğu ve şu an akıl sağlığı üzerine çalışan bir vakıfta görev yaptığı belirtildi.
Mahkeme McDonagh'nın bu işinden çıkarılmasına da karar verdi.
Kensington ve Chelsea Belediyesi Sözcüsü "Şoke olduk, McDonagh'nın yaptıkları affedilemez" dedi.
Grenfell yangınında hayatını kaybedenlere ayrılan fonu çok dikkatli şekilde kontrol ettiklerini belirten sözcü "Bu olayda takım arkadaşlarımızdan biri kendi sistemlerimizi aşarak belediyeyi dolandırmanın yolunu bulmuş "dedi.
Olayı ortaya çıkardıklarını ve hızlıca eyleme geçtiklerini belirten yetkili, iç denetim mekanizmasını da güçlendirdiklerini ekleyerek kurban yakınlarından ve yangından etkilenenlerden özür diledi.
14 Haziran 2017'de Kensington ve Chealsea Belediyesi sınırları içindeki 27 katlı Grenfell binasında gece saatlerinde başlayan yangın, binanın dış kaplama malzemesi nedeniyle hızla tüm binayı sarmış, yangında 72 kişi hayatını kaybetmişti.
Grenfell Tower yangını: 'Ölenler geri dönmeyecekse adalet nedir?'
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Grenfell Tower yangını: Belediye çalışanı yardım paralarını tatil ve kumara harcadı/grenfell-tower-yangini-belediye-calisani-yardim-paralarini-tatil-ve-kumara-harcadi-21259302125930
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.