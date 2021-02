Greyfurtlar, limon ve portakal gibi narenciye meyveleridir. Hafif sarı kalın bir tabakaya sahiptir. İç kısmı portakala benzer. Beyaz ve sarıdan pembe ve kırmızıya kadar çeşitli renklerde bulunur. Tatları da değişiktir; çoğu asidik ve ekşi, ama bazıları tatlı ve şekerli ve hatta acı olabilir. Kış ayları en bol bulunduğu zamanlardır. Greyfurt yaygın olarak Çin'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilmektedir.

Greyfurtlar çok az kalori içeren temel makro ve mikro besinleri sağlar. Orta büyüklükte bir greyfurtun yarısı, yaklaşık olarak 13 kalori karbonhidrat, 2 gr diyet lifleri ve 1 gr protein ile yaklaşık olarak 0,5 kalori içerir. %64 C vitamini, %28 A vitamini ve %2 oranında kalsiyum ve magnezyum bulunur. Ayrıca eser miktarda E vitamini, tiamin, riboflavin, niasin, folat, pantotenik asit, potasyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır ve diğer besin maddelerinden ayrı olarak, yüksek oranda antioksidan içerik, yani beta karoten ve likopen içerir.

Greyfurdun Besin Değerleri Nedir?

• Karbonhidrat (g): 17,9

• Protein (g): 1,2

• Yağ (g): 0,3

• Lif (g): 1,16

• Kolesterol (mg): 0

• Sodyum (mg): 4

• Potasyum (mg): 360

• Kalsiyum (mg): 36

• Vitamin A (iu): 6

• Vitamin C (mg): 88

• Demir: 0,68

Greyfurtun Faydaları Nelerdir?

• Kilo Vermek İsteyenler İçin İdeal: Dengeli bir diyetin bir parçası olarak greyfurt tüketmek, önemli bir katkı sağlar. Çok az kalori içerir ve bunların içindeki antioksidanlar da kilo vermeye yardımcı olur. Araştırma, glikoz insülin düzeylerinde greyfurt tüketiminin önemli ölçüde azaldığını ve yemeklerden önce yenen bir greyfurtun yarısının, insülin direncinin azalmasına katkıda bulunduğunu ve bunun obezite ve ilişkili bozukluklarla mücadele etmek için harika bir gıda olduğunu göstermektedir.

• İnme Riskini Azaltır: Greyfurt, kolesterolün yanı sıra yağ birikimi ve iskemik inme riskini azaltmaya katkıda bulunan C vitamini ve diğer bileşikleri içerir.

• Kan Basıncını Kontrol Eder ve Kalp Sağlığını İyileştirir: Greyfurt, her biri sağlıklı bir kalbin korunmasına yardımcı olan C vitamini, potasyum, likopen ve diyet liflerinin bir kombinasyonunu içerir. Kan lipit içeriğini azaltır ve trigliseritlerin birikmesini önleyerek aterosklerozla mücadeleye yardımcı olur. Potasyum ayrıca vazodilatasyona neden olur, böylece kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürür.



• Cilt Kalitesini Artırır: Greyfurtlarda bulunan C vitamini, genel cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olur, kırışıklıkları önler ve güneş ve kirliliğin neden olduğu cilt hasarlarına karşı savaşır. Sağlıklı bir cilt tonunu korumak için cildin destekleyici yapısı olan kolajen oluşumuna da yardımcı olur. A vitamini ayrıca parlak ve sağlıklı görünümlü bir cilde katkıda bulunur.

• Sindirime Yardımcı: Yüksek su içeriği ve diyet liflerinin varlığı bağırsak hareketini iyileştirmeye yardımcı olur. Kabızlığı önler ve sağlıklı bir sindirim sisteminin sürdürülmesinde katkı sağlar.

• Astımı Önler: C vitamini ve A vitamini ile birlikte büyük miktarlarda antioksidanlar ve diğer eser mineraller, astım hastalığı için faydalıdır. Astım ataklarını, astım ataklarının şiddetini ve süresini azaltmaya yardımcı olur.

• Kemik Sağlığını Geliştirir: Greyfurtlarda bulunan potasyum ve kalsiyum, sağlıklı bir kemik yoğunluğunun korunmasına, osteoporoz ve artrit gelişim riskini azalmaya ve çocuklarda sağlıklı bir kemik yapısının geliştirilmesine yardımcı olur.

• Kasları Güçlendirir: Greyfurtta bulunan elementler ve mineraller kas bütünlüğünün korunmasına ve güçlenmesine yardımcı olur ve kas kütlesinin kaybını önler.



• Taş Oluşumunu Önler: Yüksek su içeriği, antioksidanlar ve mineraller, böbrek, safra kesesi veya idrar torbasında taş oluşumunu engeller.

• Kanseri Önlemeye Yardımcı Olur: C vitamini ve likopen içeren antioksidanların zengin içeriği sayesinde, greyfurt kansere neden olan serbest radikallerin birikmesini önlemeye yardımcı olur. Likopen, prostat kanseri riskinde azalmaya neden olurken, beta karoten, özofagus (yemek borusu) kanseri riskini azaltır.