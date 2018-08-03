Grimsby Town - Forest Green maçı ne zaman?

İngiltere 2.Lig maçında Grimsby Town ile Forest Green, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Grimsby Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Forest Green, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 294 kodlu maçı oynayanlar; Grimsby Town galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Forest Green galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Grimsby Town son haftadaki Forest Green müsabasında 0-3 kazandı.
Forest Green, Grimsby Town karşılaşmaında 0-3 yenildi.
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