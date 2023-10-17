Erden Timur'dan flaş Zaniolo açıklaması!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Timur, son günlerde Zaniolo hakkında çıkan iddialar için de önemli şeyler söyledi. İşte Erden Timur'un açıklamaları...
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor'da canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
"CITY GRUP GİBİ GALA GRUP OLUŞTURACAĞIZ"
"Sponsorluk konusunda son 3 aydır görev alıyorum. Gayrimenkul konularıyla da ilgileniyorum. Tabii bu konularda tek başıma değilim, her birimin profesyoneli de var. Genelde giderleri bana bağlıyorlar ama işin aslı öyle değil... Biz şu an varlık satmadan kâr etmiş durumdayız. Bu yıllar sonra ilk kez gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz mali durumdan çıkmak için Florya projesi çok değerli. Tabii oradan gelen parayı har vurup harman savurmayacağız. Borçlar ödenecek, gerisi fon olarak tutulacak. Oradan elde edilen gelir harcanabilecek. City Grup gibi bir Gala Grup oluşturacağız. Daha fazla oyuncuya daha fazla üst seviyede yer verebileceğimiz bir fon yapacağız.
Bence her şeyden önemli bir iş. Bizim hedefimiz 500 milyon dolar gibi bir fon oluşturmak tüm borçlar ödendikten sonra. Sonrasında bu fonu düşüncelerimiz doğrultusunda kullanacağız."
ZANIOLO - YASA DIŞI BAHİS İDDİALARI
"Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."
"RONALDO İÇİN ARACI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞTİK"
Erden Timur, transfer söylentisi hakkında; "Her yıldız ismin akıllara gelmesi, toplumun özgüvenini arttırıyor. Cristiano Ronaldo ile yemek yemedim. Aracı kanalı ile fikrini sordum. 'Şu oyuncuya gidersek, alamazsak bize ne derler?' diye düşünmemek lazım. Yüzde bir ihtimal de olsa gideceğiz peşine. Ronaldo'ya Inter Miami'nin Messi'ye önerdiğine benzer bir teklif sundum. Bize yanıt olarak olmayacağı söylendi. Kafasını karıştırmış olabilir miyiz diye düşündük ama düşündüğümüzle kaldık. " dedi.
"SZYMANSKI'NİN TERCİHİ BİZDİK"
Erden Timur transfer süreci için; "Szymanski iyi oyuncu dedim. Fred iyi oyuncu dedim. Rashica iyi oyuncu dedim. Transfer çalımı, önemli olmayan bir kavram. Bu, kulüpleri birbirlerine kırdırıyor. Bazen aynı oyunculara talip olabiliyorsunuz. Biz Zaha'yı aldık, bir şey demedim. Demem de. Rakiplerimiz Fred'de, Szymanski'de ve Rashica'da neler dediler. Szymanski'nin tercihi bizdik ama o paraları veremezdik. Harcama limitimiz yoktu." dedi.
"TEMİZ ELLER OPERASYONU"
Erden Timur açıklamasında; "Hakem hatalarının bağımsız raporlanmasını istedik. 9 hakem tüm maçları izlesin, 15 günlerini alır. Ne çıkıyorsa kabul ediyoruz. Basit hata, kritik hata. Kim, kaç puan avantaj sağlamış? Neden yapmıyoruz bunu? Teraziden kaçan, hile yapıyordur. Türk futboluna İtalya'daki gibi; 'Temiz eller operasyonu' yapılması lazım" dedi.