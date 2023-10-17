İSKİ açıkladı! İşte İstanbul’daki yabancı uyruklu abone sayısı İSKİ, İstanbul'daki yabancı uyruklu abone sayısını açıkladı. Buna göre bu yıl yabancı uyruklu abone sayısı 255 bin 985 oldu. Bu sayı geçen yıl 241 bin 877'ydi. 2019'da ise 145 bin 286'ydı. 2015'teki verilere bakıldığında megakentte yabancı uyruklu abone sayısının 26 bin 243 olduğu görülüyor

Esra Toptaş esrab@cyh.com.tr Giriş: 17.10.2023 - 14:41 Güncelleme: 17.10.2023 - 15:14 facebook

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